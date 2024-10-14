Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın Yıkımına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın Yıkımına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili olarak 7 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda birden fazla insanın ölümüne neden oldukları belirtildi. Kamu görevlileri, 24 Ocak 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

14.10.2024 16:03  Güncelleme: 16:04
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(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı için AK Partili Onikişubat Belediyesi'nde çalışan 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, "Şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır" denildi. 7 kamu görevlisi 24 Ocak 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı ilk depremde yerle bir oldu. Enkazda 35 kişi yaşamını yitirdi.Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin biri tutuklu, ikisi tutuksuz, ikisi firari 5 sanık yargılanıyor. Öte yandan AK Partili Onikişubat Belediyesi'nde çalışan 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bilirkişi raporunda kusur atfı yapılan ve yapının inşa edildiği dönemde Onikişubat Belediyesi'nde görev yapmakta olan Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ile Kervan Pastahanesi'nde yapılan tadilatlara ilişkin onay işlemi yapan Onikişubat Belediyesi'nde görev yapmakta olan şüpheliler; Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

"Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda..."

İddianamede yer alan ifadelerinde, 7 kamu görevlisi de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti. İddianamede, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Nihai bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde soruşturma kapsamında elde edilen deliller ışığında yapının inşa edildiği ve tadilat yapıldığı dönemlerde Onikişubat Belediyesi'nde görev yapmakta olan ve tahkikat konusu yapının proje ve yapı kontrollerinde görev alan şüpheliler Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi isimli şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 22/2 maddesinde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı failin taksir ile cezalandırılacağının kanuni olarak düzenlendiği, yine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesinde taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olan kişinin eyleminden dolayı cezalandırılacağının öngörüldüğü, bahse konu kanuni düzenlemeler uyarınca şüphelilerin eylemlerinin taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu oluşturduğu, şüphelilerin görevlerini icra ederken ihmali davranışta bulunmaları sonucunda görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının da oluştuğu ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 44 maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralları gereğince şüphelilerin taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçu yönünden cezalandırılmaları gerektiği, zira Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 18/10/2023 tarih 2022/7981 Esas 2023/4116 Karar numaralı ilamınında da bu yönde değerlendirme yapıldığı, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

"Meslek icrasından yasaklanmaları" talep edildi

Cumhuriyet savcısı mütaalasında Fahri Yiğitoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Sait Avşar, Ali Gemci, Mehmet Akif Canlı, Mustafa Şirikçi'nin "mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53/6 maddesi gereğince ilgili mesleğin icrasından yasaklanmalarını" talep etti.

7 kamu görevlisi 24 Ocak 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın Yıkımına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın Yıkımına İlişkin 7 Kamu Görevlisi Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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