Kahramanmaraş\'ta Fabrika Yangını

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KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil boya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının, ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Karaziyeret Mahallesi'ndeki tekstil boya fabrikasında, gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadaki bir makineden dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 25 personelin 6 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan ve ilk incelemelerde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.