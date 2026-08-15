Kahramanmaraş\'ta Filistin Dayanışma Standı Açıldı

Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Filistin dayanışma standı açıldı.

Kahramanmaraş Platformu tarafından açılan stantta yaşanan zulme dikkat çekildi.

Yeşilay Şube Başkanı Adnan Alagöz, stantta Filistin temalı yağlı boya resimler, magnetler, tişörtler ve çantaların satışa sunulduğunu söyledi.

İsrail'in çok sayıda suça karıştığını belirten Alagöz, masum kadınları ve yemek sırasında bekleyen çocukları dahi öldürdüğünü ifade etti.