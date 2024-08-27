Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kentte bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.D.K'yı gözaltına aldı.
"Birden fazla kişiyle gece vakti yağma, mala zarar verme, hakaret ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçlarından 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Ö.D.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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