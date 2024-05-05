Kahramanmaraş\'ta Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında çalışan Mustafa Öztürk (44), fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cesedi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.