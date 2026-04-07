Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 23 Gözaltı

07.04.2026 16:46
Kahramanmaraş merkezli fuhuş operasyonunda 23 şüpheli yakalandı, 21 kadın koruma altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 23 zanlı yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep'te 25 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu fişek, çok sayıda cinsel içerikli ürün, suçtan temin edildiği tahmin edilen 234 bin lira, bin dolar, bin 55 avro ve bin Tayland bahtı ile yaklaşık 1 milyon 360 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Yürütülen mali incelemelerde de şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheliye ait banka, kripto varlık ve finansal kurum hesapları ile 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

Operasyon kapsamında mağdur olduğu belirlenen 14'ü yabancı uyruklu 21 kadın koruma altına alındı.

Kaynak: AA

