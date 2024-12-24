Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşılar Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşılar Kuruluyor

Elbistan'daki esnaflar için iki geçici çarşı inşaatı sürüyor, 155 konteyner iş yeri açılacak.

24.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde depremden etkilenen esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için geçici çarşılar oluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneşli ve Kocasinan Esnaf Çarşıları adıyla kurulan alanlarda toplam 155 konteyner iş yerinin yapımı devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak esnafın hizmetine sunulması hedefleniyor.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da, rezerv alanlarda kalan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla başlatılan geçici çarşı projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli çalışmaları arasında yer alıyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları

Geçici çarşıların kurulumunda KASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordineli bir şekilde çalışıyor.

Geçici çarşıların inşasında öncelikli olarak altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin altyapı hatları yenilenirken, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise zemin düzenleme ve kilit parke döşeme işlemlerini sürdürüyor. Ayrıca konteyner iş yerlerinin çatı ve sundurma imalatları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tamamlanıyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Kocasinan, Elbistan, Belediye, Güneşli, Ekonomi, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşılar Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:40:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşılar Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.