Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşılar Kuruluyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde depremden etkilenen esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için geçici çarşılar oluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneşli ve Kocasinan Esnaf Çarşıları adıyla kurulan alanlarda toplam 155 konteyner iş yerinin yapımı devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak esnafın hizmetine sunulması hedefleniyor.

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan'da, rezerv alanlarda kalan esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla başlatılan geçici çarşı projesi, Büyükşehir Belediyesi'nin öncelikli çalışmaları arasında yer alıyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları

Geçici çarşıların kurulumunda KASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordineli bir şekilde çalışıyor.

Geçici çarşıların inşasında öncelikli olarak altyapı düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin altyapı hatları yenilenirken, Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise zemin düzenleme ve kilit parke döşeme işlemlerini sürdürüyor. Ayrıca konteyner iş yerlerinin çatı ve sundurma imalatları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tamamlanıyor.