Kahramanmaraş'ta İki Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan A.C. ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
