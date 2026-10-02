Kahramanmaraş'ta iki kardeş cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta iki kardeş cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra çözülen iki kardeş cinayeti davasında tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme indirim yapmazken tutuksuz sanıklar A.K. ve Y.K'nin beraatine karar verdi.

Kahramanmaraş'ta 19 yıl sonra aydınlatılan Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç cinayetleriyle ilgili davada tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Doğan ve Yediminareli ile avukatları ve maktullerin yakınları katıldı.

Savunma yapan Doğan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Yediminareli de suçlamaları kabul etmediğini belirterek, avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle savunma yapmak için ek süre istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "kasten öldürme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise daha önce sundukları yazılı ve sözlü savunmaları tekrar ettiklerini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Doğan ve Yediminareli'yi "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamayan heyet, tutuksuz sanıklar A.K. ile Y.K'nin de beraatine hükmetti.

Olay

Fatma Alıç ve kardeşi Gülcan Alıç'ın 2005'te kaybolduğuna ilişkin başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosyayı yeniden ele almış, 2 kardeşin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisindeki bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaşılmıştı.

Bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda 2 kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuş, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile bu kişinin kuzeni Mevlüt Doğan tutuklanmıştı.

Yediminareli'nin daha sonra birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Kaynak: AA
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