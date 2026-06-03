Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu

03.06.2026 12:43
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda kaçak mal ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahları ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 149 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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