Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahları ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara, 149 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.