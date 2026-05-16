Kahramanmaraş'ta Kamyon Kazası: 6 Yaralı
Kahramanmaraş'ta Kamyon Kazası: 6 Yaralı

16.05.2026 14:42
Freni boşalan kamyon 7 araca çarptı, 6 kişi yaralandı. Şoför gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan kamyon, geri geri giderek 7 araca çarptı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Evizr Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Hacı Musa G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, freni boşalınca geri geri gitmeye başladı. Şoförünün kontrolünden çıkan kamyon, 4'ü park halinde toplam 7 araca çarparak durdu. Kazada kamyonun çarptığı araçlarda bulunan 6 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

