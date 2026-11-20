Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla su fiyatlarında yüzde 20 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarla indirime gidildi. Yeni fiyatlar 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.

KASKİ Genel Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. 6 maddenin görüşüldüğü toplantıda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in talimatıyla su fiyatlarında indirime gidildi.

Yapılan indirimle birlikte köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde meskenlerde suyun metreküp fiyatı 26-40 metreküp aralığında 77,35 TL'den 59,15 TL'ye; 41 metreküp ve üzeri tüketimde 101,86 TL'den 78,36 TL'ye düştü. 0-25 metreküp aralığı 22,75 TL ile aynı kaldı.

Merkez işyerlerinde önceki tarifede 11 metreküp ve üzeri için uygulanan 120,07 TL'lik fiyat, yeni kademe düzenlemesinde 16-30 metreküp aralığı için 90,05 TL'ye düşerken, 0-10 metreküp aralığı 60,03 TL olan fiyat 0-15 metreküp aralığında kaldı ve 31 metreküp ve üzeri ise 120,07 TL olarak korundu.

Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde işyerlerinde önceki tarifede 11 metreküp ve üzeri için 79,08 TL olan su bedeli yeni düzenlemede 16-30 metreküp aralığı için 71,12 TL'ye düşürüldü. 0-10 metreküpte 59,27 TL olan fiyat 0-15 metreküpte aynı, 31 metreküp ve üzeri ise 78,04 TL olarak kaldı.

Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri işyerlerinde 0-10 metreküp aralığında 85,11 TL olan suyun fiyatı yeni tarifede 0-15 metreküp aralığında 60,35 TL'ye düştü. Önceki tarifede 11 metreküp ve üzeri için 113,55 TL olarak uygulanan fiyat ise yeni düzenlemeyle birlikte 16-30 metreküp aralığında 72,41 TL'ye, 31 metreküp ve üzeri tüketimde ise 78,45 TL'ye düştü.

Yerleşim yeri dışı meskenlerde ise kademesiz tarifeden kademeli tarifeye geçildi ve kademesiz olarak 110,32 TL'den ücretlendirilen suyun metreküp fiyatı yeni kademeli tarifede 0-15 metreküp aralığında 48,64 TL, 16-30 metreküp aralığında 83,74 TL, 31 metreküp ve üzeri kademesi ise 110,32 TL olarak belirlendi.