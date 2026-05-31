Kahramanmaraş\'ta Kaybolan S.A. İçin Aramalar Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki S.A'nın bulunması için arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen S.A'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, su altında ve nehir üstü çevresinde arama yapıyor.