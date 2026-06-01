Kahramanmaraş'ta Kaybolan Selman Aktaş İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

01.06.2026 21:11
62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı, havanın kararmasıyla ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ı arama çalışmalarına ara verildi.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri dahil, 15 kişilik ekip, dron desteğiyle bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla ise su altında yürütülen ve asayiş ekiplerinin kıyıdan destek verdiği çalışmalara havanın kararmasıyla ara verildi.

Aktaş'ı arama faaliyetine yarın sabahtan itibaren devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
