Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı

Kahramanmaraş'ta 175 milyon liraya mal olan Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Kılavuzlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla kentin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Depremin altyapıda hasara yol açtığını belirten Kirişci, su kaynaklarının önemini vurguladı.

Kahramanmaraş'a son 3 yılda Büyükşehir Belediyesi ve DSİ aracılığıyla toplam 21,4 milyar lira devlet desteği sağlandığını kaydeden Kirişci, "Afşin-Elbistan-Ekinözü içme suyu hattımızla ilgili de yaklaşık 6,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor. İnşallah Afşin ayağını kısa sürede tamamlayarak Afşin'deki konutlarımız, TOKİ konutlarımız başta olmak üzere buralara da bu su verilmiş olacak. 15 milyar liralık yatırımla inşallah Kısık Barajı da şehrimize kazandırılacak. Bu proje tamamlandığında göreceğiz ki 30 milyon metreküplük bir su şehrimize verilecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın depremin ardından en hızlı toparlanan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla şehri daha konforlu hale getirmek için gayret ettiklerini anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Özellikle altyapıda yaptığımız iyileştirmeler yaşanabilir??????? ve sağlam bir şehri bizden sonra gelecek nesillere bırakmak içindir. Altyapı çalışmalarımızda yaptığımız iyileştirmelerin sonuna geldik. Depremin ardından altyapımız neredeyse işlevsiz bir hale gelmişti. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlamış olduğu finansman desteğiyle birlikte önemli bir noktaya geldik. 2 bin 350 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, arıtma tesisleri ve günümüz teknolojilerine uygun izleme sistemleri için çalışmalara başladık. Bugün yüzde 80'lere getirdiğimiz süreci inşallah önümüzdeki yılbaşının ardından nihayete erdirmiş olacağız."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar tesisi gezdi.

Törene, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.