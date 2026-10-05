Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 175 milyon liraya mal olan Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 175 milyon liraya mal olan Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Kılavuzlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla kentin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Depremin altyapıda hasara yol açtığını belirten Kirişci, su kaynaklarının önemini vurguladı.

Kahramanmaraş'a son 3 yılda Büyükşehir Belediyesi ve DSİ aracılığıyla toplam 21,4 milyar lira devlet desteği sağlandığını kaydeden Kirişci, "Afşin-Elbistan-Ekinözü içme suyu hattımızla ilgili de yaklaşık 6,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştiriliyor. İnşallah Afşin ayağını kısa sürede tamamlayarak Afşin'deki konutlarımız, TOKİ konutlarımız başta olmak üzere buralara da bu su verilmiş olacak. 15 milyar liralık yatırımla inşallah Kısık Barajı da şehrimize kazandırılacak. Bu proje tamamlandığında göreceğiz ki 30 milyon metreküplük bir su şehrimize verilecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın depremin ardından en hızlı toparlanan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla şehri daha konforlu hale getirmek için gayret ettiklerini anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Özellikle altyapıda yaptığımız iyileştirmeler yaşanabilir??????? ve sağlam bir şehri bizden sonra gelecek nesillere bırakmak içindir. Altyapı çalışmalarımızda yaptığımız iyileştirmelerin sonuna geldik. Depremin ardından altyapımız neredeyse işlevsiz bir hale gelmişti. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlamış olduğu finansman desteğiyle birlikte önemli bir noktaya geldik. 2 bin 350 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, arıtma tesisleri ve günümüz teknolojilerine uygun izleme sistemleri için çalışmalara başladık. Bugün yüzde 80'lere getirdiğimiz süreci inşallah önümüzdeki yılbaşının ardından nihayete erdirmiş olacağız."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve katılımcılar tesisi gezdi.

Törene, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık, ilçe belediye başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKahramanmaraşGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:38
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 20:11:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kılavuzlu İçme Suyu Arıtma Tesisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei