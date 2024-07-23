Kahramanmaraş'ta Kız Arkadaş Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Kız Arkadaş Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, K.B. adlı kadın, erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Kuşçu hayatını kaybetti. K.B. ise gözaltına alındı.

23.07.2024 01:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kız Arkadaş Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı
23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 03:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kız Arkadaş Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement