Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Konteyner Çarşıların Kaldırılması Süreci Başladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kurulan konteyner çarşıların kaldırılması süreci resmen başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi tarafından esnafa gönderilen tebligatta, geçici iş yerlerinin kaldırılması gerektiği bildirildi. Tebligatta, 10 Aralık 2025 tarihli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Şazibey Mahallesi, Haydar Aliyev Bulvarı, Piazza Yanı Otopark Çarşısı ve Ebrar Sitesi yanı gibi alanlarda kurulu geçici iş yerlerinin 23 Mart 2026 tarihine kadar kaldırılacağı ifade edildi. Aksi takdirde, elektrik, su ve telefon bağlantılarının kesilerek tahliye işlemi yapılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'taki esnaflar, konteynerlerin kaldırılmasını olumlu karşıladı. Esnaf Ömer Ergin, konteynerlerin kaldırılmasının şehir adına olumlu bir gelişme olduğunu ve dükkanların güzel bir şekilde yapıldığını söyledi. Esnaf Fatih Tiyek ise yerlerine geçecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, düzenli bir çarşı ortamında faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirtti. Esnaf Serdar Nergiz de çirkin görüntüden kurtulmak için bir an önce iş yerlerine geçmek istediklerini söyledi. Konteyner çarşıların kaldırılmasıyla şehir estetiğinin düzenlenmesi, trafik akışının rahatlatılması ve kalıcı iş yerlerine geçiş sürecinin tamamlanması hedefleniyor.