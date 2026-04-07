Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Konteyner Çarşıların Kaldırılması Süreci Başladı

07.04.2026 15:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası kurulan konteyner çarşıların kaldırılması gerektiğini bildirdi. Esnaflar, bu durumu olumlu karşılayarak kalıcı iş yerlerine geçiş için heyecan duyduklarını ifade ettiler.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kurulan konteyner çarşıların kaldırılması süreci resmen başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi tarafından esnafa gönderilen tebligatta, geçici iş yerlerinin kaldırılması gerektiği bildirildi. Tebligatta, 10 Aralık 2025 tarihli İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Şazibey Mahallesi, Haydar Aliyev Bulvarı, Piazza Yanı Otopark Çarşısı ve Ebrar Sitesi yanı gibi alanlarda kurulu geçici iş yerlerinin 23 Mart 2026 tarihine kadar kaldırılacağı ifade edildi. Aksi takdirde, elektrik, su ve telefon bağlantılarının kesilerek tahliye işlemi yapılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'taki esnaflar, konteynerlerin kaldırılmasını olumlu karşıladı. Esnaf Ömer Ergin, konteynerlerin kaldırılmasının şehir adına olumlu bir gelişme olduğunu ve dükkanların güzel bir şekilde yapıldığını söyledi. Esnaf Fatih Tiyek ise yerlerine geçecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, düzenli bir çarşı ortamında faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirtti. Esnaf Serdar Nergiz de çirkin görüntüden kurtulmak için bir an önce iş yerlerine geçmek istediklerini söyledi. Konteyner çarşıların kaldırılmasıyla şehir estetiğinin düzenlenmesi, trafik akışının rahatlatılması ve kalıcı iş yerlerine geçiş sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Advertisement
