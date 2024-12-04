Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı, depremzede esnafın umudu oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı, depremzede esnafın umudu oldu

Kahramanmaraş\'ta kurulan geçici çarşı, depremzede esnafın umudu oldu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, işletmeleri rezerv alanda kalan 240 esnaf için kurulumuna başlanan geçici çarşıda sona gelindi.

04.12.2024 12:51
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, işletmeleri rezerv alanda kalan 240 esnaf için kurulumuna başlanan geçici çarşıda sona gelindi.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından Valilik koordinasyonunda kurulan 240 iş yerinden oluşan geçici çarşı, bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'teki afetten ekonomik anlamda da en çok etkilenen 4 ilden birisi olduğunu söyledi.

Yaşanan felaketin izlerinin silinmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile kentin neredeyse her noktasında çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Görgel, bu kapsamda bazı bölgelerin rezerv alan ilan edildiğini ifade etti.

Esnafın yapılan uygulamadan olumsuz etkilenmemesi için inşa edilen 240 iş yerinden oluşan geçici çarşıda sona geldiklerini anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Derepazarı bölgesini rezerv alan ilan edince oranın boşaltılmasını istedi ve biz de esnafımız daha rahat şartlarda çalışırlar düşüncesiyle geçici çarşıyı inşa ettik. Artık sona geldik. İnşallah yakın bir zamanda esnafımızın kullanımına hazır hale gelecek. Bölgede hem çelik hem konteyner olmak üzere 240 esnafımızın faydalanacağı şekilde yer sağladık."

Amaçlarının hızlı bir şekilde hak sahibi esnafı işletmelerine yerleştirmek olduğunu dile getiren Görgel, hak sahibi esnafın teslim edilen iş yerlerinde yaklaşık 2 yıl hizmet vermesinin ön görüldüğüne işaret etti.

Görgel, iş yerlerinin büyük bir özenle yapıldığını, söz konusu çarşının konumu, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma sistemi ile de şehrin görseline katkıda bulunulduğunu anlattı.

"Devletimiz her zaman yanımızda oldu"

Esnaflardan Duran Akgül, yapılan çarşının esnafları umutlandırdığını belirterek, yetkililerden iş yerlerinin çelik konstrüksiyondan inşa edilmesi talebinde bulundu.

Esnafın konteyner iş yerinde ticaretini sürdüremediğini aktaran Akgül, "Bazı esnaflarımız için prefabrik bazıları için ise konteyner iş yerleri yapılıyor. Bizim talebimiz tüm esnafların işyeri prefabrik olsun. Belediyemiz taşınma desteği de sağlayacak. Devletimiz her zaman yanımızda oldu." diye konuştu.

Ali Karaçam da işletmelerinin rezerv alan içerisinde kaldığı için yeni hazırlanan geçici çarşıya taşınacaklarını söyledi.

Bölgede devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini anlatan Karaçam, "Hiç yoktan iyidir. Allah razı olsun devletimizden insanlara imkanları ölçüsünde yer gösteriyor. Buradaki esnafımızın dertlerine çare oldu." dedi.

Kamile Yalçın ise iş yerlerinin depremde yıkıldığını ve geçici olarak bir konteynere yerleştiklerine işaret ederek, "Burada inşaat olduğu için malzemelerimiz toza ve kire maruz kalıyordu. Yeni yer en azından düzenli olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kurulan geçici çarşı, depremzede esnafın umudu oldu - Son Dakika

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