Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Davası

KAHRAMANMARAŞ'ta okula silahlarla girip 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan da 30 yıla kadar, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin, babasına ait silahlarla, Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül, Zeynep Kılıç ile Şuranur Sevgi Kazancı'yı öldürüp, 15 öğrenciyi de yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameyle saldırganın tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar, tutuklu annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanıklar, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.