Kahramanmaraş\'ta Okul Saldırısı İçin Gıyabi Cenaze

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Kernek Karagözlüler Camisi meydanında toplanan vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından, büyük Türk bayrağı açıldı. ğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnsanlığa, milletine, ailesine faydalı olsun diye yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımız, sanal dünyaya sızmış dijital terörün etkisiyle öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okullarına yönelen bir saldırgana dönüştürülebiliyor. Bu tabloyu görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çocuklarımızı hedef alan kirli şebekelerin farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu soruna dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak adına iş bırakma kararı aldık. Bu şiddet sarmalı artık bir milli güvenlik meselesi olarak görülmelidir. Nesillerimizin geleceği için topyekün bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu noktada milli bir seferberlik başlatılmalıdır. Başta kamu kurumlarımız olmak üzere eğitimin tüm bileşenlerinin katılımıyla kapsamlı bir acil eylem planı hazırlanmalı ve ivedilikle hayata geçirilmelidir."