Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntü Yarattı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Bütün evlatlarımıza, öğrencilerimize, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye gittiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığı'nın çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyeti ile birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize, bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçekliği, bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin. Ölenler için başsağlığı diliyorum."