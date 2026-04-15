Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntü Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntü Yarattı

15.04.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen saldırıya ilişkin, "Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Bütün evlatlarımıza, öğrencilerimize, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye gittiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş Savcılığı'nın çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyeti ile birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün evlatlarımıza, bütün öğrencilerimize, bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın gerçekliği, bütün çıplaklığı ile ortaya çıkarılır. Allah rahmet eylesin. Ölenler için başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntü Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:46:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısı Üzüntü Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.