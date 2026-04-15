Kahramanmaraş'ta Okula Silahlı Saldırı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Kahramanmaraş'ta bir ortaokula silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Ankara'dan bölgeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bazı öğrenciler yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.