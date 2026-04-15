Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki bir okulda 8. sınıf öğrencisi silahla saldırdı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kentteki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 3'ü öğrenci, biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ünlüer, saldırının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

Saldırgan da ölü

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki de herkese başsağlığı dileyerek, "Olayın adli mercilerimize ulaşması üzerine ben, 3 başsavcı vekili ve 6 cumhuriyet savcısıyla soruşturmayı başlattık. Arkadaşlarımızın şu an itibarıyla incelemeleri devam ediyor. Tüm boyutlarıyla inceliyoruz. 20 yaralımız var. Şu anda sadece failin cenazesi okulda. Adli tıp uzmanlarımız geliyor. Arkadaşlarımız konuyu yürütüyor." dedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 15:39:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.