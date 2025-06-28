Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Söğütlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 3 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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