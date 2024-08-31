Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

? Kahramanmaraş'ta saat 13.45'te başlayan orman yangını devam ediyor. Yangını kontrol altına alabilmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 150 personel, 15 arazöz, 2 itfaiye, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 greyder ile alevlere müdahale ediyor. Havadan da 2 helikopterin destek verdiği çalışmalarda arazinin sarp ve kayalık olması ve şiddetli esen rüzgar, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.