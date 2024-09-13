Dulkadiroğlu\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Pınarbaşı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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