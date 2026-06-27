Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırsal Yeniyapan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 5 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 52 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
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