Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında karar: 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında karar: 2 sanığa hapis cezası

26.06.2025 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında tutuklu sanık Ali Babaoğlu (62), 21 yıl 9 ay hapis cezasına; firari sanık Hacı Mehmet Ersoy (81) ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında tutuklu sanık Ali Babaoğlu (62), 21 yıl 9 ay hapis cezasına; firari sanık Hacı Mehmet Ersoy (81) ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki 6 bloklu Palmiye Sitesi'nin 3 bloğunun yıkılması sonucu 150 kişinin ölümü, 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşmasında karar çıktı. Karar duruşmasına; tutuksuz sanık Ömer Tarakçıoğlu (55), taraf avukatları ile sitede ölenlerin yakınları katıldı. Müteahhit Ali Babaoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmada, firari sanık Hacı Mehmet Ersoy yer almadı.

'ZERRE KADAR PİŞMANLIĞIM YOK'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Ali Babaoğlu, suçsuz olduğunu belirtip beraatini ve tahliyesini istedi. Aynı zaman statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Babaoğlu, "Yıllardır emek verip eğitimini aldığım ve çok büyük projelerde pratiğini yaptığım mesleğimi şerefimle, namusumla yaptım. Dolayısıyla zerre kadar pişmanlığım yok. Keşke şunu da şöyle yapsaydım dediğim hiçbir şey yok. Bu celsede bana vereceğiniz kararı saygıyla karşılayacağım. Büyük Türk milleti adına vicdanınızın sesini dinleyeceğinizi biliyorum. Ben sadece mesleğimi yaptım. Suçsuzum ve tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi. Ömer Tarakçıoğlu da sitenin yıkılmasında hiçbir kusurunun olmadığını belirtip, beratini talep etti.

JEOLOJİSİ MÜHENDİSİ BERAAT ETTİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ali Babaoğlu'na 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan diğer müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a da aynı suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu'nun beraatine karar verdi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Mehmet Ersoy, Deprem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında karar: 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku Evine aldığı kadından şikayetçi oldu Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku! Evine aldığı kadından şikayetçi oldu
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim 4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti

20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
09:44
Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko’dan Galatasaray’a transfer
Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray'a transfer
09:21
İstanbul Valiliği’nden “gürültü“ uyarısı İdari para cezası geliyor
İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor
08:52
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
08:42
Rakam bile belli oldu 25 yaşındaki yıldız Süper Lig’e geri dönüyor
Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:49
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 21:00:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında karar: 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.