Kahramanmaraş\'ta sabah sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azaldı

Kahramanmaraş'ta sabah sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta gece sıcaklığın düşmesinin ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde kara yollarında görüş mesafesi azalırken sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından kent genelinde sabah sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA
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