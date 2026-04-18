Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı felç etti
Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı felç etti

18.04.2026 18:00
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yüzünden yollar suyla doldu, tünel ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolundaki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, su sızması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgeye polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sürücüler ise geçici olarak eski yola yönlendirildi.

Yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte, Batı Çevre Yolu'nda meydana gelen su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarının üzerine çıkan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mahzuni Şerif, Kahramanmaraş, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
