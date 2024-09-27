Deprem Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Deprem Davasında Yargılama Devam Ediyor

44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'nin sanıkları yargılanmaya devam ediyor.

27.09.2024 17:50
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'ne ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam ile tutuksuz sanık Melike Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, tutuksuz sanıklar Murat K, Halil İbrahim U, Halil Y, Yavuz K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Hasam Çam, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen mimar Zehra Betül Kayserili, inşaatın yapımında ve denetiminde bir görevinin olmadığını söyledi.

Müteahhit olarak Hasan Çam'ı tanıdığını belirten Kayserili, "Bana binanın projesini müteahhit Hasan Çam getirdi. Paramı da ondan alırdım. Benim kontrol görevim olmadığı için hiçbir şantiyeye gitmedim." diye konuştu.

Müştekilerden Tuğba Erdemoğlu da binanın ruhsat alınmadan yapıldığını, denetim ekibinin ise görevini tam olarak yerine getirmediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma 17 Ocak 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'ne ilişkin davada sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deprem Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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