Kahramanmaraş'ta Şantiyede Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı

1) ŞANTİYEDE YANGIN: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında 1 işçi öldü, 6 işçi de yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Doğukent Mahallesi'ndeki bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı. Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.