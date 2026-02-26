Kahramanmaraş'ta Siber Suçlar Semineri - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Siber Suçlar Semineri

26.02.2026 16:08
Üniversite öğrencilerine siber suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kahramanmaraş'ta siber suçlarla mücadele kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Elbistan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, bilişim suçları soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Mert ile Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Aytaç Şener, siber suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Seminerde internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suç türleri, telefon numarası ve banka hesabı kiralama, sahte internet siteleri, yatırım ve kripto para dolandırıcılığı ile banka hesaplarının ele geçirilmesi gibi konular ele alındı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Mert, seminerde özellikle banka IBAN'larının üçüncü kişilerce kullandırılmasının ağır hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Hesapta gerçekleştirilen tüm işlemlerin hesap sahibine ait kabul edildiğini belirten Mert, hesabın başkasına kullandırılması halinde suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık ve suç örgütlerine yardım gibi suçlamalarla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı.

Seminerde, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlar üzerinden gençlere ulaşan kişi ya da suç örgütlerinin "kolay para kazanma" vaadine itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Aytaç Şener, banka hesapları ve kart bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini vurgulayarak, son dönemde özellikle lise ve üniversite öğrencilerinin suç örgütleri tarafından hedef alındığını belirtti.

Seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

