Kahramanmaraş'ta Silah Ticareti Yapan 11 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Silah Ticareti Yapan 11 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan operasyonda, silah ticareti yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 9'u serbest bırakıldı.

08.07.2024 11:17
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Kahramanmaraş'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde bazı kişilerin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek ile 21 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 53 tabanca mermisi, 670 tüfek fişeği, 25 bıçak, 3 kama, 1 kılıç, 1 satır, 19 şarjör, 2 namlu ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Silah Ticareti Yapan 11 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Silah Ticareti Yapan 11 Şüpheliden 2'si Tutuklandı - Son Dakika
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