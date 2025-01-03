Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Serintepe Mahallesi Karaküçük Caddesi'nde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişinin tabancayla ateş açtığı Hüdayi Fakıoğlu ve H.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fakıoğlu kurtarılamadı.
Fakıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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