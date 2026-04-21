Kahramanmaraş\'ta Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 1'i ağır 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
