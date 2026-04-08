Kahramanmaraş'ta Tefecilik Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara faizli borç para verdikleri, şahısları kumar oynatarak borçlandırdıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu ile 2 alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.