Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali K. yönetimindeki 06 BR 0937 plakalı hafif ticari araç, Taşoluk yolu mevkisinde Recep G. idaresindeki 80 LR 802 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılardan 1'i itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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