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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti. A.D. (43) idaresindeki kamyonet, Osmaniye-Kahramanmaraş Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ç'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş\'ta trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
23.01.2024 - 18:19,
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, bir kişinin öldüğü trafik kazası, araç kamerasınca kaydedildi.

A.D. (43) idaresindeki 46 FZ 545 plakalı kamyonet, Osmaniye-Kahramanmaraş Karayolu kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki H.Ç'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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