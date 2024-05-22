Kahramanmaraş'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş\'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Demirci hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirci ne yazık ki kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ise taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı dileklerini iletti.

22.05.2024 10:21
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

M.S.K. idaresindeki 34 BNU 806 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yusuf Demirci'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci kurtarılamadı.

Polis ekiplerince sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan KSÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yusuf Demirci, trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitesi camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.???????

Kaynak: AA

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