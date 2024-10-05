Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sandıklar arasına gizlenmiş 48 kilo skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente kamyonla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda plakası belirlenen kamyon, Çöçelli Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonla durduruldu. Yapılan aramada kamyon kasasındaki sandıklar içerisine gizlenmiş 36 ayrı pakette 48 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyon şoförü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.