Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?