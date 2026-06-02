Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 187 bin 134 sentetik ecza hapı ile 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 24 fişek ve bir miktar kokain ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.