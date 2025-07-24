Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 4 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?