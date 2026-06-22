Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operosyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 15 bin 828 sentetik ecza hap ile 119 captagon hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.