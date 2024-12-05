Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan U.K, O.K, A.K, İ.G, M.D, H.M. ve A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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