Kahramanmaraş\'ta Uzaktan Sağlık Hizmeti

07.05.2026 09:50
Pembe Halis, evden online muayene ile doktoru ile görüştü, ilaçlarını aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Pembe Halis (91), Sağlık Bakanlığı'nın engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki hastalara sunduğu uzaktan sağlık hizmeti kapsamında online görüşme ile evinden Aile Hekimi Dr. Kerim Sezer Tanrıbilir'e muayene oldu. Halis, "Oturduğum yerden doktora muayene oldum. Doktor ilaçlarımı yazdı. Allah razı olsun" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlıktaki kaliteyi artırmak, sağlık birimlerine gidemeyecek durumda olan hastalara sağlık hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği uzaktan sağlık hizmeti, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlandı. Hizmet kapsamında, kronik hastalıkları olan Pembe Halis, evine 10 kilometre uzaklıktaki Faruk Arıkan Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmek yerine evinden online bağlantı ile Aile Hekimi Dr. Kerim Sezer Tanrıbilir'e muayene oldu. Online muayenede Halis, rahatsızlığını anlattı. Muayene sonunda Dr. Tanrıbilir, Pembe Halis'in reçetesini yazdı, reçete kodu da SMS ile Halis'in cep telefonuna iletildi.

'OTURDUĞUM YERDEN MUAYENE OLDUM'

Evinde muayene olan Pembe Halis, uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Online muayenenin kendisi için kolaylık olduğunu ifade eden Halis, "Oturduğum yerden doktora muayene oldum. Doktor ilaçlarımı verdi, hastalıklarımı sordu. Evde muayene olmaktan çok memnunum. Allah razı olsun" diye konuştu.

'HASTAMIZI YORMADAN EVİNDE MUAYENE EDİYORUZ'

Dr. Kerim Sezer Tanrıbilir, yeni hayata geçirilen uygulamanın hem aile hekimi hem de hasta için kolaylık sağladığını söyledi. Uygulama sayesinde aile sağlığı merkezlerine gidemeyen hastalara görüntülü muayene sistemi ile ulaştıklarını ifade eden Dr. Tanrıbilir, "Hastamız Pembe Teyzemiz. Alzheimer hastalığı mevcut, kronik hastalıkları var. Hipertansiyon, kalp ve nörolojik hastalıkları var hastamızın. Hastamızın bir ilaç eksiği vardı, bir tane ilaç için aile sağlığı merkezine gelemeyecek durumdaydı ve görüntülü muayene sistemi ile ilacını reçete ettik hastamıza. Hastamızı yormadan evinde muayene işlemini yapıp reçetesini kendisine ilettik. Bu sistem, hastayı görmeden ilaç yazma gibi doktorla hasta yakınları arasındaki iletişimi biraz daha kolaylaştıracak bir sistem. Uzaktan en azından hastayı görerek reçetesini, uygun gördüğümüz ilaçları yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Beyoğlu ise dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerden sağlığın da etkilendiğini ve bu dijital dönüşümün sağlık hizmetlerinin biçimini değiştirdiğini belirtti. Sağlıktaki dijital dönüşümün sınırları ortadan kaldırdığını ifade eden Uzm. Dr. Beyoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizde 2003 yılında başlamış olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bizler de bu dönüşümün en etkili şekilde kullanılabilmesi için çalışıyoruz. 2022 yılında yayınlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve 2026 yılında Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile aile hekimlerimizin evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere uzaktan sağlık hizmeti vermesinin önü açılmıştır. Bu düzenleme ile aile hekimlerimiz evde takibi zorunlu olan hastalarına uzaktan hasta değerlendirme sistemi üzerinden de ulaşabilmektedir. Uzaktan sağlık hizmeti verilirken, kişisel verilerin korunması ve hasta mahremiyeti bizler için ayrıca önemlidir. Bu sistem tamamen Sağlık Bakanlığımızın sağladığı güvenli veri altyapısı üzerinden çalışmaktadır."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
