Kahramanmaraş'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.
Onikişubat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara 2 bin fıstık çamı ve Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, ormanların ülkenin doğal zenginliği olduğunu belirterek, bunu çoğaltma ve büyütmenin önemli bir görev olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Tavas Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Suyu koruyan ellerle geleceğe damla olalım' programı düzenlendi. Toplantıda, su kullanımıyla ilgili tecrübeler paylaşıldı ve Ankara Üniversitesi Su Okulu ve Böcek Okulu görevlileri bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Muş'un Varto ilçesinde, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde görev yapacak sandık başkanları ve diğer görevlilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, seçim günü yapılması gerekenler ve uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması geliştirmede çığır açarken, bu gelişmeler robotik bir rehber köpek üzerinde hayata geçirildi. Bilim insanları en yeni niceleme, sıkıştırma ve hızlandırılmış çıkarsama teknolojilerini Büyük Dil Modelleri ile entegre etti. Sınırlı bilgi işlem gücüne sahip robot köpekler bu modellerle donatıldığında rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Robot köpekler, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı çalışabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı otomobil meraklıları tarafından büyük ilgi gördü.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta müsabakaları 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanacak. Programda yer alan maçlar arasında Galatasaray-Atakaş Hatayspor ve Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor gibi önemli karşılaşmalar bulunuyor.
Balıkesir'de yapılan bir uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, bıçak, sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Trabzon'un Tonya ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 84 yaşındaki kadının karnında tespit edilen yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı. Karnında şişkinlik ve şiddetli ağrı hisseden Hatice Kara, yakınları tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nin acil servisine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu Kara, genel cerrahi polikliniğine sevk edildi. Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak'ın yaptığı tetkikler sonucunda Kara'nın karnında kitle tespit edildi. Yapılan operasyonla Kara'nın karnından yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Hastanın durumu iyi ve yakında taburcu olacak.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerin bulunduğu konteyner, vinç yardımıyla çalındı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda T.A. ve V.U. isimli zanlılar tespit edildi ve tutuklandı. Çalınan konteyner ise sahibine teslim edildi.
Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyonda 12 bin 260 kağıda uyuşturucu emdirilmiş ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?