Kahramanmaraş\'ta Vatandaşlara Ücretsiz Fidan Dağıtıldı

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Kahramanmaraş'ta, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Onikişubat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlara 2 bin fıstık çamı ve Antep fıstığı fidanı dağıtıldı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, ormanların ülkenin doğal zenginliği olduğunu belirterek, bunu çoğaltma ve büyütmenin önemli bir görev olduğunu söyledi.