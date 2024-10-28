Kahramanmaraş'ta Yangın Paniği

1) KAHRAMANMARAŞ'TA İŞYERİ YANGINI
KAHRAMANMARAŞ'ta bir işyerinde yangın çıktı. Yangın, diğer işyerlerine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki toptancılar halinde bulunan bir işyerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın diğer işyerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası işyerinde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, çıkış sebebiyle ilgili itfaiye inceleme başlattı.
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