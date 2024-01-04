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Kahramanmaraş'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta çıkan ev yangınında Kazım Köse ve kızı Melike Köse hayatını kaybetti. Yangın sonucunda 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Kazım Köse'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.01.2024 - 14:10,
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KAHRAMANMARAŞ'ta, evde çıkan yangında Kazım Köse (31) ile kızı Melike Köse (7), hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin tek katlı müstakil evinde, saat 03.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale edip, yangını söndürdükten sonra girdikleri evde, Kazım Köse'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınanlardan Melike Köse de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazım Köse'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü. Anne ve diğer 3 çocuğunun tedavisinin devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazım Köse ile kızı Melike Köse'nin cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba kızın cenazesi, götürüldükleri Büyüksır Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

KOMŞULAR YANGIN ANINI ANLATTI

Baba ve kızının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, alevlere ilk müdahale eden komşuları o anları anlattı. Köse ailesinin yan komşusu Hasan Şavkın, sesler üzerine dışarı çıktığını belirterek, Yangın saat 03.20'de çıkmıştı. Biz sese çıktık, dışarı çıktığımızda yangın vardı. Kapıya vurduk, ölen kişinin eşi bize kapıyı açtı. Hortum alıp içeriye girerek diğer komşularımızla yangını söndürmeye çalıştık dedi.

Durdu Tekiş ise komşularının feryadı üzerine dışarı çıktığını ve alevlere hortumla müdahale ettiğini belirterek, Gece komşumuzun feryadı ve köpek havlaması üzerine dışarı çıktım. Koştuk geldik, arkadaşım Hasan hortumla müdahale etmeye çalışıyordu. Camı kırıp içeriyi suladık. Alev sakinleyince içeri girdik ancak dumandan bayılır gibi olup kendimizi dışarı attık. Ardından Hasan giysileri ıslayarak içeri girip aldığını bize verdi, biz de kapıdan dışarıya çıkardık. 6-8 yaşlarında 2 kız çocuğunda ağır yanıklar vardı, 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Babayı çıkardığımızda vefat etmişti. Kız çocuklarında ağır yanıklar vardı ve şuurları yerinde değildi, biri de zaten hastanede vefat etmiş diye konuştu.

Kahramanmaraş\'ta Yangında Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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